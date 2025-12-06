Скидки
UFC 323: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 6 на 7 декабря на «Ти-Мобайл Арена» состоится очередной крупный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 323. Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени с поединка Мухаммаджона Наимова и Майрона Сантоса. Права на трансляцию турнира UFC 323 в России принадлежат «Матч ТВ».

Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

В главном событии вечера действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в этом году. Его соперником станет экс-обладатель титула россиянин Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

