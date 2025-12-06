Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Петр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале

Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале
В ночь с 6 на 7 декабря на «Ти-Мобайл Арена» состоится очередной крупный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 323, на котором в главном событии вечера действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретиться в поединке с россиянином Петром Яном.

Права на трансляцию боя UFC 323 между Петром Яном и Мерабом Двалишвили принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в этом году. Пётр Ян — бывший обладатель титула, а с Мерабом они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

