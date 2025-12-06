Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 6 на 7 декабря на «Ти-Мобайл Арена» состоится очередной крупный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 323, на котором в главном событии вечера действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретиться в поединке с россиянином Петром Яном.

Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в этом году. Пётр Ян — бывший обладатель титула, а с Мерабом они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.