Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели финальную битву взглядов

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили и бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян провели финальную битву взглядов перед реваншем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего турнира.

Напомним, что их первый поединок состоялся весной 2023 года — тогда судьи единогласным решением присудили победу Мерабу Двалишвили. Сейчас в профессиональном ММА у Петра Яна 19 выигранных боёв при пяти поражениях, а в активе Двалишвили — 21 победа и четыре неудачи. В своём последнем выступлении Ян одолел Маркуса Макги, тогда как Мераб взял верх над Кори Сэндхагеном.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили