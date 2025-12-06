Гонорары Петра Яна и Мераба Двалишвили за бой 7 декабря 2025 года

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили и бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян проведут реванш на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря. За этот бой бойцы могут получить рекордные гонорары.

По карьере Яна его крупнейший гонорар — $ 1,15 млн за реванш с Алджамейном Стерлингом. Учитывая титульный статус предстоящего поединка, ожидается, что россиянин заработает не менее $ 500 тыс., а вероятнее — существенно больше.

Двалишвили за последние годы вышел на уровень топ-выплат UFC: его гонорары за титульные бои варьировались от $ 1,43 млн до $ 2,34 млн. С учётом статуса реванша и высокого интереса к поединку, предполагается, что грузин получит как минимум около $ 2 млн.

Официальные гонорары бойцов будут объявлены после боя.

