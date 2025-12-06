Скидки
Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся за пояс BMF на турнире UFC 326 в марте

Комментарии

UFC официально анонсировал новый яркий поединок. На номерном турнире 326, который пройдёт в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе (США), состоится долгожданный реванш. Действующий обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй выйдет на защиту титула против бывшего лидера лёгкого дивизиона бразильца Чарльза Оливейры.

На данный момент поясом BMF владеет Холлоуэй. В первый раз бойцы встречались в августе 2015 года, тогда Холлоуэй победил бразильца техническим нокаутом.

У Макса 27 побед и восемь поражений в ММА. В последнем своём бою он единогласным решением победил Дастина Порье.

У Оливейры 36 побед и 11 поражений. Один бой с его участием остался без результата. В последнем поединке он задушил Матеуша Гамрота.

Макс Холлоуэй встретился с Горой из «Игры Престолов»

Холлоуэй заявил, что считает себя всё ещё лучшим боксёром и одним из лучших бойцов в UFC
