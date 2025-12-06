Скидки
Джастин Гэтжи сделал сальто на первой битве взглядов с Пэдди Пимблеттом

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт с американцем Джастином Гэтжи провели первый стердаун перед боем за временный пояс, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Бойцы поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись взглядами без признаков агрессии. После стердауна Гэтжи эффектно сделал сальто назад, вызвав восторг публики.

Напомним, бой за временный пояс был организован из-за того, что действующий чемпион дивизиона Илия Топурия взял паузу в карьере на фоне проблем в личной жизни. По слухам, испано-грузин занимается бракоразводным процессом.

Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников

