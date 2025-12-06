Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян дал последний комментарий перед титульным боем с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян дал последний комментарий перед титульным боем с Мерабом Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался о своей мотивации в предстоящем реванше с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили. Бой состоится 7 декабря в рамках турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Ребята, я знаю, что Мераб дерётся дома и вы его поддерживаете. Для меня это огромная возможность, огромная мотивация доказать самому себе, что я являюсь топ-бойцом этого дивизиона, поэтому я сегодня здесь», — сказал Ян на пресс-конференции после финальной битвы взглядов.

Сейчас в профессиональных ММА у Петра Яна 19 выигранных боёв при пяти поражениях, а в активе Двалишвили — 21 победа и четыре неудачи. В своём последнем выступлении Ян одолел Маркуса Макги, тогда как Мераб взял верх над Кори Сэндхагеном.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян может вновь войти в историю. На пути — несгибаемый Двалишвили. LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян может вновь войти в историю. На пути — несгибаемый Двалишвили. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android