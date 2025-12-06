Пётр Ян дал последний комментарий перед титульным боем с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался о своей мотивации в предстоящем реванше с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили. Бой состоится 7 декабря в рамках турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Ребята, я знаю, что Мераб дерётся дома и вы его поддерживаете. Для меня это огромная возможность, огромная мотивация доказать самому себе, что я являюсь топ-бойцом этого дивизиона, поэтому я сегодня здесь», — сказал Ян на пресс-конференции после финальной битвы взглядов.

Сейчас в профессиональных ММА у Петра Яна 19 выигранных боёв при пяти поражениях, а в активе Двалишвили — 21 победа и четыре неудачи. В своём последнем выступлении Ян одолел Маркуса Макги, тогда как Мераб взял верх над Кори Сэндхагеном.