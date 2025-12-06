Турнир UFC 323: бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, полный кард, список бойцов

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 323. Он начнётся в 2:00 по московскому времени с поединка Мухаммаджона Наимова и Майрона Сантоса.

В соглавном поединке Александр Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе от Джошуа Вана, а в главном бою российский боец Пётр Ян проведёт реванш с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили за пояс в легчайшем весе.

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;

Александр Пантожа — Джошуа Ван;

Брэндон Морено — Тацуро Таира;

Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;

Ян Блахович — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брунно Феррейра;

Мэйси Барбер — Карин Силва;

Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;

Назим Садыхов — Фарес Зиам;

Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;

Иво Бараневски — Ибо Аслан;

Грант Доусон — Мануэль Торрес;

Терренс Маккинни — Крис Данкан;

Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда — в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.