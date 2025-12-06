Турнир UFC 323: бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, полный кард, список бойцов

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 323. Он начнётся в 2:00 по московскому времени с поединка Мухаммаджона Наимова и Майрона Сантоса.
В соглавном поединке Александр Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе от Джошуа Вана, а в главном бою российский боец Пётр Ян проведёт реванш с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили за пояс в легчайшем весе.
Полный кард турнира UFC 323
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Мэйси Барбер — Карин Силва;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;
Иво Бараневски — Ибо Аслан;
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккинни — Крис Данкан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.
Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда — в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.