Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турнир UFC 323: бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, полный кард, список бойцов

Турнир UFC 323: бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, полный кард, список бойцов
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 323. Он начнётся в 2:00 по московскому времени с поединка Мухаммаджона Наимова и Майрона Сантоса.

В соглавном поединке Александр Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе от Джошуа Вана, а в главном бою российский боец Пётр Ян проведёт реванш с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили за пояс в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван
UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Мэйси Барбер — Карин Силва;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;
Иво Бараневски — Ибо Аслан;
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккинни — Крис Данкан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда — в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян может вновь войти в историю. На пути — несгибаемый Двалишвили. LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян может вновь войти в историю. На пути — несгибаемый Двалишвили. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android