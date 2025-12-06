Первая битва взглядов Александра Волкановски и Диего Лопеса перед реваншем на UFC 325

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и бразильский боец UFC Диего Лопес провели первую битву взглядов перед реваншем на турнире UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее (Австралия).

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски победил Жана Силву техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября.