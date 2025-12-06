Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Первая битва взглядов Александра Волкановски и Диего Лопеса перед реваншем на UFC 325

Первая битва взглядов Александра Волкановски и Диего Лопеса перед реваншем на UFC 325
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и бразильский боец UFC Диего Лопес провели первую битву взглядов перед реваншем на турнире UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее (Австралия).

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски победил Жана Силву техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября.

Материалы по теме
«Слегка разлюбил MMA». Мёрфи рассказал, как отреагировал на реванш Волкановски — Лопес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android