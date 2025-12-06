Скидки
Петр Ян: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Пётр Ян: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Россиянин Пётр Ян, занимающий третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, в ночь с 6 на 7 декабря проведёт титульный реванш против чемпиона Мераба Двалишвили на UFC 323 в Лас-Вегасе. Профессиональный рекорд 32-летнего бойца составляет 19 побед при пяти поражениях.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Ян дебютировал в UFC в 2018 году с рекордом 8-1 и за восемь лет в организации провёл 15 боёв, одержав 11 побед. Свою самую важную победу он добыл в 2020 году, завоевав вакантный титул чемпиона техническим нокаутом в пятом раунде над Жозе Альдо. Однако уже в следующей защите он лишился пояса из-за дисквалификации за запрещённый удар коленом в бою с Алджамейном Стерлингом.

За свою карьеру в UFC Ян продемонстрировал следующую статистику в стойке: он наносит в среднем 5,12 значимого удара в минуту с точностью 54% (1317 из 2422 попыток), что является одним из лучших показателей в дивизионе. При этом он пропускает лишь 4,14 удара в минуту.

В последних трёх боях, после поражения от Двалишвили в 2023 году, Ян одержал три победы подряд, заметно улучшив свою борьбу. Его эффективность в тейкдаунах теперь составляет 48%, а защита от них — 86%.

