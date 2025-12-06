Мераб Двалишвили: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Грузин Мераб Двалишвили, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, в ночь с 6 на 7 декабря проведёт защиту титула в реванше против экс-чемпиона Петра Яна на UFC 323 в Лас-Вегасе. Профессиональный рекорд 34-летнего бойца составляет 21 победа при четырёх поражениях.

Двалишвили дебютировал в UFC в 2017 году и после двух стартовых поражений выдал беспроигрышную серию из 14 побед. Свой чемпионский титул он завоевал в марте 2024 года, победив единогласным решением американца Шона О’Мэлли.

Грузинский боец известен как рекордсмен организации по количеству успешных тейкдаунов — 117, что является лучшим показателем в истории UFC. Он обошёл легендарного Жоржа Сен-Пьера, на счету которого было 90 переводов в партер.

В своей победной серии Двалишвили победил таких топовых соперников, как Жозе Альдо, Генри Сехудо, Умар Нурмагомедов и дважды Шона О’Мэлли. В реванше с Яном он будет стараться подтвердить свой статус и сохранить чемпионский пояс.