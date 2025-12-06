Скидки
Первая битва взглядов Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры перед боем на UFC 326

Действующий обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй и бывший лидер лёгкого дивизиона бразилец Чарльз Оливейра провели первую битву взглядов перед реваншем на турнире UFC 326, который состоится в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе (США).

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

В первый раз бойцы встречались в августе 2015 года, тогда Холлоуэй победил бразильца техническим нокаутом.

У Макса 27 побед и восемь поражений в ММА. В последнем своём бою он единогласным решением победил Дастина Порье.

У Оливейры 36 побед и 11 поражений. Один бой с его участием остался без результата. В последнем поединке он задушил Матеуша Гамрота.

