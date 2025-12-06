Скидки
Диллон Дэнис не выступит на турнире в Дубае из-за проблем с медицинским допуском

Американский боец Диллон Дэнис не примет участия в боксёрском турнире Misfits Boxing в Дубае 20 декабря. Организаторы объявили, что независимые врачи не предоставили ему медицинский допуск из-за последствий потасовки, произошедшей на арене «Мэдисон Cквер Гарден» в прошлом месяце с участием российского бойца смешанных единоборств (ММА) Абубакара Нурмагомедова.

Дэнис должен был встретиться с Энтони Тейлором на шоу «Бой перед Рождеством», но был снят с карда по медицинским показаниям.

«К сожалению, Диллон Дэнис не будет выступать на мероприятии в Дубае. Независимые врачи определили, что он не получил медицинский допуск из-за инцидента, произошедшего на «Мэдисон Сквер Гарден» в прошлом месяце. Мы хотим быть предельно ясными: это решение принималось исключительно медицинскими специалистами. Диллон пытался найти любой возможный путь, чтобы остаться на карде, но врачи не были готовы допустить его к соревнованиям в этом месяце, — говорится в официальном заявлении Misfits Boxing, опубликованном в их аккаунте в социальных сетях.

Вместо Дэниса соперником Тейлора станет индийский боксёр Нирадж Гоят. Организаторы подчеркнули, что серьёзно относятся к здоровью атлетов и ожидают возвращения Дэниса на ринг в 2026 году для защиты своего титула Misfits MMA.

