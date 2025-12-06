Курбанов: бой Яна и Двалишвили будет великим. Пётр его снесёт

29-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов прокомментировал предстоящий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Честно скажу, очень верю в Петра Яна. Я знаю, что может быть сложно, может быть неудобно. Потому как он сейчас прошёл подготовку с полной уверенностью, сфокусированный. Я верю в него, в его бокс, в его напор, желание, дерзость, силу, что он его нокаутирует. Прям верю в это. У него есть всё для этого. И там команда у него рядом. Ильяс Хамзин подъехал, мотиватор. Я думаю, что это будет великий бой. Буду смотреть обязательно. Обязательно буду смотреть. И я думаю, что он его снесёт», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.