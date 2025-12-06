Скидки
Видео: боец ACA упал с клетки во время празднования победы

Боец ACA Жакшылык Мырзабеков упал с ограждения октагона во время эмоционального празднования своей победы на турнире в Москве. Как сообщили в пресс-службе организации, спортсмен не получил травм.

Права на видео принадлежат ACA.

Инцидент произошёл сразу после завершения поединка, в котором Мырзабеков одержал победу. В порыве эмоций боец забрался на клетку, но потерял равновесие и упал на пол возле октагона.

Медицинский персонал мгновенно подошёл к спортсмену для осмотра, но Мырзабеков самостоятельно поднялся и продолжил празднование. Официальный представитель ACA подтвердил, что боец не получил повреждений и чувствует себя хорошо.

Новости. Бокс/ММА
