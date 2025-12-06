Пётр Ян поделился, сколько килограммов сбросил перед боем с Мерабом Двалишвили

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился в социальных сетях информацией о сброшенных килограммах перед боем с грузином Мерабом Двалишвили.

Фото: Скриншот из социальных сетей Петра Яна

«-10,500 кг. Спасибо всем, кто рядом и кто поддерживает», — подписал фотографию с контрольного взвешивания Ян.

Пётр Ян, занимающий третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, в ночь с 6 на 7 декабря проведёт титульный реванш против чемпиона Мераба Двалишвили на UFC 323 в Лас-Вегасе. Профессиональный рекорд бойца составляет 19 побед при пяти поражениях.

