Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян поделился, сколько килограммов сбросил перед боем с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян поделился, сколько килограммов сбросил перед боем с Мерабом Двалишвили
Комментарии

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился в социальных сетях информацией о сброшенных килограммах перед боем с грузином Мерабом Двалишвили.

Фото: Скриншот из социальных сетей Петра Яна

«-10,500 кг. Спасибо всем, кто рядом и кто поддерживает», — подписал фотографию с контрольного взвешивания Ян.

Пётр Ян, занимающий третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, в ночь с 6 на 7 декабря проведёт титульный реванш против чемпиона Мераба Двалишвили на UFC 323 в Лас-Вегасе. Профессиональный рекорд бойца составляет 19 побед при пяти поражениях.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян отберёт пояс у Двалишвили? Мераба пока никто не может остановить. LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян отберёт пояс у Двалишвили? Мераба пока никто не может остановить. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android