Пётр Ян поделился, сколько килограммов сбросил перед боем с Мерабом Двалишвили

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился в социальных сетях информацией о сброшенных килограммах перед боем с грузином Мерабом Двалишвили.
Фото: Скриншот из социальных сетей Петра Яна
«-10,500 кг. Спасибо всем, кто рядом и кто поддерживает», — подписал фотографию с контрольного взвешивания Ян.
Пётр Ян, занимающий третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, в ночь с 6 на 7 декабря проведёт титульный реванш против чемпиона Мераба Двалишвили на UFC 323 в Лас-Вегасе. Профессиональный рекорд бойца составляет 19 побед при пяти поражениях.
