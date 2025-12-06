WBC вызвала скандал, сделав бой боксёра титульным после его провала на взвешивании

Всемирный боксёрский совет (WBC) оказался в центре скандала после решения сделать бой Стивена Фултона и О’Шаки Фостера титульным, несмотря на то что Фултон провалил взвешивание почти на килограмм. Вместо того чтобы лишить его права на бой за пояс, организация санкционировала поединок за временный титул в лёгком весе. Об этом сообщает издание The Ring.

Фултон, чемпион WBC в полулёгком весе, должен был сразиться с Фостером, чемпионом во втором полулёгком весе, за пояс последнего. Однако американец не уложился в лимит весовой категории, показав на весах 58,6 кг при допустимых 57,6 кг.

Вместо отмены боя или штрафных санкций WBC оставил поединок титульным, но теперь в нём будет разыгрываться временный пояс WBC уже в лёгком весе (до 61,2 кг). Победитель обязан будет в течение 15 дней определиться, какой из двух поясов он сохранит.

Решение вызвало критику со стороны боксёрских экспертов. Многие обозреватели, включая Дэна Рафаэла и Майка Коппинджера, назвали это нонсенсом, который подрывает целостность спорта и является попыткой организации не потерять санкционные сборы.

Напомним, ранее WBC лишила титула Теренса Кроуфорда за неуплату сбора в $ 300 тыс., что делает нынешнее решение в пользу Фултона особенно противоречивым.