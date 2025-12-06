Друг Петра Яна предположил, что будет ключевым в реванше с Двалишвили

Боец RCC Ильяс Хамзин прокомментировал предстоящий реванш-поединок россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

«Петру надо оставаться собой. Думаю, это ключевое. Желаю Петру победы и вернуть свои позиции», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Пётр Ян, занимающий третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, в ночь с 6 на 7 декабря проведёт титульный реванш с чемпионом Мерабом Двалишвили на UFC 323 в Лас-Вегасе. Профессиональный рекорд бойца составляет 19 побед при пяти поражениях. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.