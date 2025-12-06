Скидки
Валентин Молдавский дал прогноз на реванш Двалишвили и Яна

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Безусловно, Мераб будет постоянно переть вперёд, пытаться бросать, передавить. У Мераба есть хороший контроль в партере, но думаю, что Пётр хорошо защищается от тейкдаунов, а в стойке Двалишвили не ровня Яну, поэтому надеюсь, будет красивый бой, динамичный и разнообразный. Ян станет переть ударкой. Фаворитов выделить не могу, потому что буду болеть за Петра Яна», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

