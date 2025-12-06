Скидки
Сын Александра Пантожи в поддержку отца питается в одном режиме с ним

Комментарии

Один из сыновей бразильского чемпиона UFC в наилегчайшем весе Александра Пантожи, присутствующий в тренировочном лагере отца, заявил, что в поддержку своего папы принимает пищу и воду вместе с ним, чувствуя, как тяжело приходится в подготовке к поединку с представителем Мьянмы Джошуа Ваном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван

«Я чувствую, что мой отец не хочет потерпеть неудачу у нас на глазах, поэтому он просто старается изо всех сил и не хочет разочаровывать нас, и это даёт мне представление о том, что я собираюсь делать, если стану бойцом», — приводит слова сына Пантожи пресс-служба UFC.

Поединок Пантожи и Вана пройдёт в ночь на 7 декабря на турнире UFC 323.

