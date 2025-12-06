Владислав Ковалёв предсказал досрочную победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв сделал свой прогноз на главный бой турнира UFC 323, в котором действующий чемпион организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на поединок с россиянином Петром Яном.

«Верю в досрочную победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили. Видел, как он готовился, очень сильно, думаю, сделал выводы из того поединка. Буду болеть за него. Петя, только вперёд! Только победа! Вся Россия, Беларусь, СНГ — все за тебя!» — приводит слова Белаза пресс-служба RCC.

Эта защита станет для Двалишвили четвёртой в 2025 году. А поединок с Яном — вторым в рамках UFC. Весной 2023 года грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.