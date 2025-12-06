Скидки
Прогноз на поединок Петр Ян — Мераб Двалишвили от Владислава Ковалева

Владислав Ковалёв предсказал досрочную победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили
Комментарии

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв сделал свой прогноз на главный бой турнира UFC 323, в котором действующий чемпион организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на поединок с россиянином Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Верю в досрочную победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили. Видел, как он готовился, очень сильно, думаю, сделал выводы из того поединка. Буду болеть за него. Петя, только вперёд! Только победа! Вся Россия, Беларусь, СНГ — все за тебя!» — приводит слова Белаза пресс-служба RCC.

Эта защита станет для Двалишвили четвёртой в 2025 году. А поединок с Яном — вторым в рамках UFC. Весной 2023 года грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

