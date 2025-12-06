Адесанья объяснил, что нужно сделать Петру Яну, чтобы победить в реванше с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что должен сделать россиянин Пётр Ян, чтобы одержать победу в реванше с 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт завтра, 7 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Тяжело ставить против Мераба. Чувствую, что Петру нужно сделать что-то совершенно другое, даже если он сменит стойку и сразу же бросится на Двалишвили. Сделать что-нибудь совершенно нестандартное», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.