Адесанья объяснил, что нужно сделать Петру Яну, чтобы победить в реванше с Двалишвили

Адесанья объяснил, что нужно сделать Петру Яну, чтобы победить в реванше с Двалишвили
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что должен сделать россиянин Пётр Ян, чтобы одержать победу в реванше с 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт завтра, 7 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Тяжело ставить против Мераба. Чувствую, что Петру нужно сделать что-то совершенно другое, даже если он сменит стойку и сразу же бросится на Двалишвили. Сделать что-нибудь совершенно нестандартное», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

