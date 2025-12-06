Скидки
«Он справится». Экс-чемпион UFC выбрал победителя в реванше Ян — Двалишвили

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена предположил, кто станет победителем в реванше между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их поединок состоится 7 декабря на турнире UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Думаю, Мераб справится. Мне нравится стиль Петра, но стиль Мераба сейчас на другом уровне. Его выносливость и неослабевающее давление будут ключевыми [факторами в этом поединке]», — сказал Делла Маддалена в интервью порталу TNT Sports.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.

