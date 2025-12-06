Скидки
«Отстойно быть им. Арман — это проблема, он будет претендентом». Гэтжи поддержал Царукяна

«Отстойно быть им. Арман — это проблема, он будет претендентом». Гэтжи поддержал Царукяна
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил поддержку первому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг россиянину Арману Царукяну в связи с тем, что тот не получил титульного шанса.

«Отстойно быть им. Арман является проблемой, несомненно. Это безумная игра, он получит свой шанс», — приводит слова Гэтжи портал Low Kick MMA.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Царукян и Евлоев остались без титульников. Но у UFC есть этому оправдание
Царукян и Евлоев остались без титульников. Но у UFC есть этому оправдание
