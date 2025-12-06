Скидки
«Этого будет достаточно». Уайлдер объяснил, как собирается победить Александра Усика

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер объяснил, как собирается взять верх в потенциальном поединке с 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Придётся задействовать джеб, постоянно двигаться в стороны и использовать своё лучшее качество — мощную правую. Одного точного попадания правой будет достаточно, чтобы досрочно завершить поединок», — приводит слова Уайлдера портал talkSPORT.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В рекорде Бронзового бомбардировщика 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

