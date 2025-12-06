«Пояс — это лишь трофей. Он не определяет моё наследие». Кроуфорд — о лишении титула WBC

Непобеждённый бывший трёхкратный абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд высказался насчёт решения руководства WBC лишить его чемпионского пояса организации за отказ в выплате обязательного взноса.

«Давайте будем реалистами: пояс — это всего лишь трофей. Он не делает меня лучше, не определяет моё наследие и, чёрт возьми, уж точно не меняет того, что произошло на ринге. История уже свершилась. Рекорд высечен в камне. Мне не нужно, чтобы этот пояс лежал у меня как доказательство того, кем я являюсь. Бокс — это не место для политики», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.