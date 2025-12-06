Скидки
В IBF поддержали организацию поединка между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером

Представитель боксёрской организации IBF выразил поддержку в проведении поединка между 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком и 39-летним бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«IBF не является следующей в ротации обязательных претендентов. Для нас это станет вопросом только тогда, когда наступит очередь обязательной защиты по версии IBF», — приводит слова неназванного функционера портал Sky Sports.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В рекорде Бронзового бомбардировщика 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

У Усика, в свою очередь, в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

