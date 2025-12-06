Скидки
Пимблетт: когда выиграю пояс, стану абсолютным чемпионом UFC до возвращения Топурии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что будет считать себя абсолютным чемпионом UFC, если сможет победить американца Джастина Гэтжи в бою за временный пояс UFC в категории до 70 кг, который состоится 25 января на турнире UFC 324.

«Мы с Илией, может, и не испытываем тёплых чувств друг к другу, но я желаю ему всего самого наилучшего в решении семейных проблем. Но когда выиграю пояс, стану чемпионом. Мне всё равно, что там написано «временный». Я буду чемпионом и выйду из клетки в таком статусе.

Вы можете сколько угодно называть этот пояс фальшивым. Но пока Илия не вернётся в октагон, этот титул будет абсолютным», — приводит слова Пимблетта портал Low Kick MMA.

