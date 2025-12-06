В команде Усика раскрыли, почему Александр хочет провести бой именно с Деонтеем Уайлдером

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, раскрыл, почему его подопечный хочет провести бой именно с 39-летним бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Уайлдер — это огромное имя, которое можно добавить к послужному списку Усика. Он один из самых опасных панчеров своего поколения, бывший чемпион мира и боец, известный во всём мире бокса. Победа над таким человеком укрепит наследие Усика и закроет ещё одну важную главу в истории тяжёлого веса. Это не просто бой. Это событие, которое привлекает огромное внимание болельщиков, СМИ и всей индустрии», — приводит слова Лапина Sky Sports.