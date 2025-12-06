Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Усика раскрыли, почему Александр хочет провести бой именно с Деонтеем Уайлдером

В команде Усика раскрыли, почему Александр хочет провести бой именно с Деонтеем Уайлдером
Комментарии

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, раскрыл, почему его подопечный хочет провести бой именно с 39-летним бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Уайлдер — это огромное имя, которое можно добавить к послужному списку Усика. Он один из самых опасных панчеров своего поколения, бывший чемпион мира и боец, известный во всём мире бокса. Победа над таким человеком укрепит наследие Усика и закроет ещё одну важную главу в истории тяжёлого веса. Это не просто бой. Это событие, которое привлекает огромное внимание болельщиков, СМИ и всей индустрии», — приводит слова Лапина Sky Sports.

Материалы по теме
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android