Холлоуэй заявил, что готов провести реванш с Топурией даже в полусреднем весе

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил о намерении провести реванш с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией даже в полусреднем весе.

«У меня есть незаконченные дела [с Топурией], так что, возможно, я могу перейти и в полусредний вес ради поединка с ним, когда Илия решит свои семейные проблемы», — приводит слова Холлоуэя портал Low Kick MMA.

Напомним, первый поединок между Максом и Илией состоялся 26 октября 2024 года на турнире UFC 308, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). Их противостояние завершилось победой Топурии нокаутом в третьем раунде.