Менеджер Усика сообщил, из-за чего Александр принял решение оставить пояс WBO

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, сообщил, из-за чего его подопечный принял решение оставить титул WBO.

«Александр отказался от титула, поскольку в WBO его слишком сильно торопили о принятии решения насчёт следующего боя. Он решил дать шанс молодому поколению», — приводит слова Сергея Лапина портал World Boxing News.

В рекорде Усика 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в качестве профессионального боксёра в ноябре 2013 года.

