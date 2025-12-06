Джей Опетайя нокаутировал немца Хусейна Чинкару в восьмом раунде

30-летний непобеждённый чемпион The Ring и IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя нокаутировал представителя Германии Хусейна Чинкару в восьмом раунде поединка, который прошёл сегодня, 6 декабря, в Австралии в рамках масштабного боксёрского вечера.

В рекорде Джея теперь 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профессионала Опетайя дебютировал в ринге в июле 2016 года. Австралийский боксёр работает в правосторонней стойке. Кроме того, Джей представлял Австралию на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне (Великобритания), где в итоге занял девятое место.