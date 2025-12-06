Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили ответил, с кем после Петра Яна хочет провести бой. Это не Умар Нурмагомедов

Двалишвили ответил, с кем после Петра Яна хочет провести бой. Это не Умар Нурмагомедов
34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что после победы в поединке с россиянином Петром Яном, хочет провести поединок с 38-летним канадцем Айманном Захаби.

«Думаю, следующим соперником может стать Айманн Захаби. У него длинная победная серия. Конечно, я хотел бы сразиться с новым соперником. Это был бы хороший бой», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.

Напомним, Захаби в данный момент идёт в североамериканской организации на серии из семи побед. В качестве профессионального бойца ММА он дебютировал в ноябре 2012 года. Является младшим братом главного тренера культового зала Tristar Gym Фираса Захаби.

