Гэтжи: собираюсь сделать с Пимблеттом то же, что и с Фергюсоном. Хочу испортить всем планы

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что хочет победить англичанина Пэдди Пимблетта в той же манере, что и соотечественника Тони Фергюсона, а затем провести поединок с 28-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг с испано-грузином Илией Топурией.

«Я собираюсь сделать с Пимблеттом то же самое, что и с Тони Фергюсоном. Хочу испортить всем планы, а потом подраться с Илией», — приводит слова Гэтжи аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, бой между Джастином и Тони состоялся 9 мая 2020 года на турнире UFC 249. Противостояние было остановлено рефери в пятом раунде. Гэтжи была присуждена победа техническим нокаутом.