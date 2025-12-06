Скидки
«Уступить на «Энфилде» голландскому клубу — неслыханно». Боец UFC Пимблетт — о «Ливерпуле»

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался о непростом периоде для своей любимой футбольной команды «Ливерпуль» в сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Думаю, Арне Слот может быть разочарован после того, как ПСВ обыграл «Ливерпуль». Поражение от голландской команды на «Энфилде» — это неслыханное дело, особенно после того, как «Форест» разгромил нас дома со счётом 3:0. Надеюсь, «Арсенал» продолжит терять очки. До тех пор пока они не выиграют чемпионат, буду счастлив», — приводит слова Пимблетта Mirror.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

