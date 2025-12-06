Скидки
Бокс/ММА Новости

Поданный против Конора Макгрегора иск о сексуальном насилии отозван

Иск о сексуальном насилии, поданный в гражданский суд, в отношении экс-чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора отозван. Об этом информирует ESPN.

Истица, обвинявшая Конора в неподобающем поведении в туалете после одного из матчей финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» летом 2023 года, подала уведомление о добровольном отказе от обвинений. Таким образом, дальнейшее судебное разбирательство по этому делу прекращено. Сам Макгрегор все обвинения отрицал.

Напомним, в иске утверждалось, что Макгрегор после разговора с женщиной схватил её и повёл в мужской туалет, где, как предполагается, произошло нападение. В январе она подала гражданский иск против Макгрегора и «Майами». Прокуратура штата Флорида не стала возбуждать уголовное дело.

