Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили назвал двух бойцов, которые могут его побить. Это не Ян и не Нурмагомедов

Мераб Двалишвили назвал двух бойцов, которые могут его побить. Это не Ян и не Нурмагомедов
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили предположил, какие бойцы UFC могли бы составить ему конкуренцию и победить.

«Илия Топурия и Алджамейн Стерлинг — это двое лучших бойцов, которых я когда-либо видел, они мои друзья. Любых других на планете я бы смог победить. Но этих двоих… Не знаю», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.

В рекорде Мераба Двалишвили 21 победа, из которых пять были одержаны досрочно, и четыре поражения. Двалишвили дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года.

Материалы по теме
Кардиомашина по производству рекордов. Двалишвили — король статистики и тейкдаунов
Кардиомашина по производству рекордов. Двалишвили — король статистики и тейкдаунов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android