Мераб Двалишвили назвал двух бойцов, которые могут его побить. Это не Ян и не Нурмагомедов

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили предположил, какие бойцы UFC могли бы составить ему конкуренцию и победить.

«Илия Топурия и Алджамейн Стерлинг — это двое лучших бойцов, которых я когда-либо видел, они мои друзья. Любых других на планете я бы смог победить. Но этих двоих… Не знаю», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.

В рекорде Мераба Двалишвили 21 победа, из которых пять были одержаны досрочно, и четыре поражения. Двалишвили дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года.