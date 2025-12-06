Шон О'Мэлли провёл первую битву взглядов с Сонгом Ядонгом в медицинской маске

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли провёл первую битву взглядов с пятым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг китайцем Сонгом Ядонгом в медицинской маске в преддверии поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото: Кадр из трансляции

Предположительно, О'Мэлли вышел в медицинской маске, чтобы потроллить своего соперника из-за пандемии коронавируса, эпицентром которого стал Китай. Таким образом, Сахарок хотел дать понять Сонгу, что не хочет заразиться от него коронавирусом.

Шон дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2015 года. Сахарок имеет в своём рекорде 18 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Сонгу 28 лет. Представитель Китая дебютировал на профессиональном уровне в мае 2013 года. В рекорде Ядонга 22 победы, восемь поражений, один бой был признан несостоявшимся, а ещё один — ничьей.