Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян выступит на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян проведёт схватку по правилам бразильского джиу-джитсу на турнире ACBJJ 20, который пройдёт 17 декабря 20 декабря. Об этом информирует пресс-служба ACBJJ.

Имя оппонента Армана на данный момент пока неизвестно.

Фото: Пресс-служба ACBJJ

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре, Ахалкалакец встретился с новозеландцем Дэном Хукером. Бой завершился победой Армана сабмишеном во втором раунде.

