Кроуфорд — самый популярный атлет по запросам в Google в 2025 году, Овечкин — вне топ-5

Непобеждённый бывший трёхкратный абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд стал самым популярным спортсменом по поисковым запросам в Google в 2025 году во всём мире. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:
1. Теренс Кроуфорд (бокс).
2. Рори Макилрой (гольф).
3. Шедер Сандерс (американский футбол).
4. Шей Гилджес-Александер (баскетбол).
5. Джейлен Хёртс (американский футбол).
6. Мэнни Пакьяо (бокс).
7. Александр Овечкин (хоккей).
8. Купер Флэгг (баскетбол).
9. Стефон Диггз (американский футбол).
10. Кэм Скаттебо (американский футбол).