Кроуфорд — самый популярный атлет по запросам в Google в 2025 году, Овечкин — вне топ-5

Кроуфорд — самый популярный атлет по запросам в Google в 2025 году, Овечкин — вне топ-5
Непобеждённый бывший трёхкратный абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд стал самым популярным спортсменом по поисковым запросам в Google в 2025 году во всём мире. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:

1. Теренс Кроуфорд (бокс).
2. Рори Макилрой (гольф).
3. Шедер Сандерс (американский футбол).
4. Шей Гилджес-Александер (баскетбол).
5. Джейлен Хёртс (американский футбол).
6. Мэнни Пакьяо (бокс).
7. Александр Овечкин (хоккей).
8. Купер Флэгг (баскетбол).
9. Стефон Диггз (американский футбол).
10. Кэм Скаттебо (американский футбол).

Кроуфорд «кинул» WBC и остался без пояса. Что случилось и при чём здесь Дана Уайт
