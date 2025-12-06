Кроуфорд — самый популярный атлет по запросам в Google в 2025 году, Овечкин — вне топ-5

Непобеждённый бывший трёхкратный абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд стал самым популярным спортсменом по поисковым запросам в Google в 2025 году во всём мире. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:

1. Теренс Кроуфорд (бокс).

2. Рори Макилрой (гольф).

3. Шедер Сандерс (американский футбол).

4. Шей Гилджес-Александер (баскетбол).

5. Джейлен Хёртс (американский футбол).

6. Мэнни Пакьяо (бокс).

7. Александр Овечкин (хоккей).

8. Купер Флэгг (баскетбол).

9. Стефон Диггз (американский футбол).

10. Кэм Скаттебо (американский футбол).