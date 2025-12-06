Сонг Ядонг потроллил О'Мэлли за выход на битву взглядов в медицинской маске

Пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг отреагировал на то, что 31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли вышел на битву взглядов в медицинской маске. Их поединок состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«О’Мэлли, надев маску от ковида, напомнил нам о единственном периоде в его карьере, когда он нравился людям», — написал Ядонг на своей странице в социальной сети Х.

Шон дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2015 года. Сахарок имеет в своём рекорде 18 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Сонгу 28 лет. Представитель Китая дебютировал на профессиональном уровне в мае 2013 года. В рекорде Ядонга 22 победы, восемь поражений, один бой был признан несостоявшимся, а ещё один — ничьей.