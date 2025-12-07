Скидки
Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: онлайн-трансляция боя начнётся в 8:00 мск

Сегодня, 7 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 324, в главном событии которого должно состояться противостояние между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Для бойцов это будет реванш.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию противостояния, в которой отразит наиболее важные события, ориентировочно в 8:00 по мск. Поединок, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

