Пэдди Пимблетт поддержал решение UFC не давать Арману Царукяну бой за титул

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поддержал решение руководства организации не давать первому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг россиянину Арману Царукяну бой за чемпионский титул.

«Люди говорят о моих последних трёх победах: ну ладно, Тони Фергюсон уже был в конце пути, но Дариуш выглядит на 65 лет. У него седые волосы на голове, и Арман победил Дариуша. Кроме того, Царукян не победил Чарльза Оливейру, многие не считали, что он выиграл тот бой. Идя к клетке, он ещё ударил фаната. За это его дисквалифицировали.

В UFC, наверное, пришлось заплатить огромную сумму, чтобы этот парень не подал на них в суд. Потом Арман получил титульный бой, чёрт возьми, у него заболела спина. Он сдался из-за боли в спине, хотя на самом деле этот парень просто не смог досогнать вес.

Затем Арман просидел 11 месяцев без боёв, получил вызов от Гамрота и отказался. Если бы мне предложили бой с тем, кто меня побеждал, я бы сразу согласился. Потом он решил подраться с Дэном Хукером. И на церемонии взвешивания боднул того головой, чуть не сорвав ещё один турнир.

И как бы мне ни нравился Дэн Хукер, он дерьмовый боец. Дэн не умеет бороться. Если бы я поймал на гильотине Армана, он бы отключился. А тут Дэн Хукер чуть не прикончил тебя. В таком случае ты, Арман, полное дерьмо», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

