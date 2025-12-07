«Смотри не обделайся в штаны в январе». Арман Царукян ответил на резкий выпад Пимблетта

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян ответил пятому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанину Пэдди Пимблетту.

«Я мог бы сказать, что ты дерёшься с пожилыми людьми раз в год. Или что UFC постоянно предлагает тебе лёгкий путь к бумажному поясу. Но скажу лишь одно: если когда-нибудь наберёшься смелости выйти со мной в октагон, тебя ждёт только один исход, которого ты боишься больше всего: все наконец поймут, что ты мошенник.

Можешь продолжать болтать. Только смотри не обделайся в штаны в январе. Как я уже сказал, единственное, что имеет значение, — это момент, когда закроются двери октагона. Я выйду с поднятой рукой, а тебе помогут выбраться из клетки», — написал Царукян на своей странице в социальной сети Х.