Наимов техническим нокаутом проиграл Сантосу в стартовом бою UFC 323

Сегодня, 7 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 323. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Мухаммаджон Наимов встретился с бразильцем Майроном Сантосом.

Бой, который стал первым в рамках турнира, завершился победой бразильца техническим нокаутом в третьем раунде. Наимов потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 14 побед.

В главном событии турнира пройдёт бой-реванш между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Для бойцов это будет реванш.

Напомним, первый бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном прошёл весной 2023-го, и тогда судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу.