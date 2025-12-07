Скидки
Назим Садыхов проиграл Фаресу Зиаму нокаутом во 2-м раунде, 7 декабря 2025, UFC 323

Фарес Зиам на последней секунде второго раунда нокаутировал Назима Садыхова на UFC 323
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 323. В рамках предварительного карда представитель Азербайджана Назим Садыхов встретился с французом Фаресом Зиамом.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Назим Садыхов — Фарес Зиам (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Назим Садыхов
Окончено
TKO
Фарес Зиам

Француз одержал победу техническим нокаутом на последней секунде второго раунда. Для Садыхова это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах. Также на счету азербайджанца 11 побед и одна ничья.

В главном событии турнира пройдёт бой-реванш между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Для бойцов это будет реванш.

Напомним, первый бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном прошёл весной 2023-го, и тогда судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу.

