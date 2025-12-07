Бой Богдана Гуськова и Яна Блаховича на UFC 323 завершился вничью

Сегодня, 7 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 323. В главном карде встретились представители полутяжёлого веса — бывший чемпион поляк Ян Блахович и узбекистанец Богдан Гуськов.

Бой продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича теперь 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова — 18 побед, три поражения и одна ничья. Богдан прервал свою победную серию из четырёх поединков.

Напомним, главным боем вечера станет титульное противостояние Мераба Двалишвили и Петра Яна в легчайшем весе. Мераб будет проводить четвёртую защиту пояса в календарном году.