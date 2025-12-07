UFC официально анонсировал следующий бой Шона Стрикленда

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд проведёт поединок с соотечественником Энтони Эрнандесом на турнире UFC Houston 21 февраля. Об этом сообщают официальные сети промоушена.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Эрнандес в августе на UFC on ESPN 72 победил удушающим приёмом грузина Романа Долидзе.

Ранее в интервью Стрикленд сообщил, что отказался от боя с Эрнандесом на турнире UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее (Австралия).

Стрикленд провёл спарринг с «морским котиком»