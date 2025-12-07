Опубликованы судейские записки боя Богдана Гуськова и Яна Блаховича на турнире UFC 323

Появились судейские записки боя между узбекистанцем Богданом Гуськовым и поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 324, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 7 декабря.

Судейские карточки Фото: UFС

Бой продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича теперь 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова — 18 побед, три поражения и одна ничья. Богдан прервал свою победную серию из четырёх поединков.

Напомним, главным боем вечера станет титульное противостояние Мераба Двалишвили и Петра Яна в легчайшем весе. Мераб будет проводить четвёртую защиту пояса в календарном году.