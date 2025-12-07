Скидки
Генри Сехудо проиграл Пэйтону Талботту единогласным решением судей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо на турнире 323 в Лас--Вегасе (США) проиграл своему соотечественнику Пэйтону Талботту единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Генри Сехудо
Окончено
UD
Пэйтон Талботт

Бой продлился все три раунда и проходил с полной доминацией Талботта. В итоге судьи поставили 30-27.

Теперь на счету Пэйтона 12 побед и одно поражение в ММА. На данный момент ему 27 лет.

У Сехудо — 16 побед и шесть поражений. Ему 38 лет.

Напомним, главным боем вечера станет титульное противостояние грузина Мераба Двалишвили и россиянина Петра Яна в легчайшем весе. Мераб будет проводить четвёртую защиту пояса в календарном году.

